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  4. ВИДЕО. Карпаты вышли вперед в игре против Колоса. Помог Красничи
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 13:22 |
120
1

ВИДЕО. Карпаты вышли вперед в игре против Колоса. Помог Красничи

Подопечные Владислава Лупашко шагают в Лигу конференций

17 мая 2025, 13:22 |
120
1
ВИДЕО. Карпаты вышли вперед в игре против Колоса. Помог Красничи
ФК Колос. Илир Красничи

17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».

С первых минут «Карпаты» завладели инициативой. Уже на 2-й минуте мог забить Мирошниченко.

На 9-й минуте подопечные Владислава Лупашко провели результативную атаку, которая завершилась ударом от Бруниньо. В итоге «кожаный» попал в игрока «Колоса» Илира Красничи на которого записали автогол.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Pop
да пох на них, колос сохранил прописку в упл, карпаты занесли им бабло за 4 место и сдачу матча, это чукр) схемы работают не одно десятилетие, ставьте на карпаты, выиграш 100%
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