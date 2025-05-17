ВИДЕО. Карпаты вышли вперед в игре против Колоса. Помог Красничи

17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».

С первых минут «Карпаты» завладели инициативой. Уже на 2-й минуте мог забить Мирошниченко.

На 9-й минуте подопечные Владислава Лупашко провели результативную атаку, которая завершилась ударом от Бруниньо. В итоге «кожаный» попал в игрока «Колоса» Илира Красничи на которого записали автогол.