Украина. Премьер лига17 мая 2025, 13:22 |
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ВИДЕО. Карпаты вышли вперед в игре против Колоса. Помог Красничи
Подопечные Владислава Лупашко шагают в Лигу конференций
17 мая 2025, 13:22 |
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17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».
С первых минут «Карпаты» завладели инициативой. Уже на 2-й минуте мог забить Мирошниченко.
На 9-й минуте подопечные Владислава Лупашко провели результативную атаку, которая завершилась ударом от Бруниньо. В итоге «кожаный» попал в игрока «Колоса» Илира Красничи на которого записали автогол.
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Комментарии 1
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да пох на них, колос сохранил прописку в упл, карпаты занесли им бабло за 4 место и сдачу матча, это чукр) схемы работают не одно десятилетие, ставьте на карпаты, выиграш 100%
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