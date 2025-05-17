19 мая на «Чейз Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити». Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

«Интер Майами»

Команда, в которой играет Месси, даже в его нынешнем возрасте ветерана, не может себе не ставить максимальных задач. Тем более что вокруг Лео собрались и другие звездные ветераны из Каталонии – Альба, Бускетс, Луис Суарес. В прошлом сезоне, на дистанции, в регулярном розыгрыше МЛС, получилось показать лучший результат из всех участников. Но дебютный плей-офф оказался максимально коротким: вылетели от первого же соперника по плей-офф, «Атланты» с ее уайлд-кард.

Уже успел набить свои шишки и Маскерано, который занял во Флориде тренерский пост. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ получилось дойти до полуфинала, где дважды уступили «Ванкувер Уайткепс». Тогда же проиграли впервые в рамках этой МЛС «Далласу» – 3-4 дома. Впрочем, потом был разгром «Нью-Йорк Ред Буллс» дома. В гостях у «Миннесоты» и «Сан-Хосе» прибавили всего одно очко: разгромно уступили первому, но закончили ничью со вторым.

«Орландо Сити»

Клуб был основан в 2010-м году, но только начиная сезона-2020 начал выступать в МЛС. Есть у него определенные успехи: в 2022-м взяли Открытый кубок, в следующем сезоне показали второй результат в регулярном розыгрыше. Да и в прошлом цикле как четвертые на Востоке прошли в плей-офф, и дошли там до финала своей конференции, минимально, 0-1, уступив там «Нью-Йорк Ред Буллс».

Сейчас подопечные Оскара Парехи тоже вполне достойно стартовали. Они после пары поражений в первых трех турах больше не проигрывали, но все чаще заканчивали ничьими, причем нулевыми. С другой стороны, выдали 3-3 с «Нью-Ингледн Революшн». Забили трижды и «Шарлотт» дома, но уж там все закончилось уверенной победой в пару голов.

Статистика личных встреч

В последних четырех официальных поединках чередовались победы «Интера» в Майами и ничьи на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Месси и компанию, но гости давно без поражений. Ставим на нейтральные «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент – 1,82).

Прогноз Sport.ua Интер Майами Орландо Сити Тотал больше 3,0 1,82 Сделать ставку

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