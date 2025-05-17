Спонсор клубов АПЛ уходит из Великобритании после штрафа
Комиссия по азартным играм наказала оператора на 3,3 млн фунтов за нарушения
Оператор White Label TGP Europe отказался от британской лицензии после штрафа в 3,3 млн фунтов стерлингов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и недостаточную проверку партнеров.
Это ставит под угрозу спонсорские контракты с клубами AFC Bournemouth, Fulham, Newcastle United, Wolverhampton и Burnley, так как их реклама теперь может быть связана с нелицензированными сайтами.
Комиссия по азартным играм заявила, что 29 сайтов, управляемых TGP, должны быть недоступны британским потребителям, поскольку они могут представлять риск.
Регуляторы усиливают контроль над подобными схемами, а министр азартных игр Туайкросс заявила, что расследования продолжаются и могут привести к новым мерам.
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