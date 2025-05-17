Спонсор клубов АПЛ уходит из Великобритании после штрафа

Оператор White Label TGP Europe отказался от британской лицензии после штрафа в 3,3 млн фунтов стерлингов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и недостаточную проверку партнеров.

Это ставит под угрозу спонсорские контракты с клубами AFC Bournemouth, Fulham, Newcastle United, Wolverhampton и Burnley, так как их реклама теперь может быть связана с нелицензированными сайтами.

Комиссия по азартным играм заявила, что 29 сайтов, управляемых TGP, должны быть недоступны британским потребителям, поскольку они могут представлять риск.

Регуляторы усиливают контроль над подобными схемами, а министр азартных игр Туайкросс заявила, что расследования продолжаются и могут привести к новым мерам.

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