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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 09:00 |
339
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Шахтер

18 мая в 15:30 состоится матч 29-го тура УПЛ

18 мая 2025, 09:00 |
339
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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