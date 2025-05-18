Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Шахтер
18 мая в 15:30 состоится матч 29-го тура УПЛ
В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Результат этого поединка может перевернуть все с ног на голову
Форвард «Спортинга» договорился о сотрудничестве с английским «Арсеналом»