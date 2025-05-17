Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова

Итальянский «Наполи» сделает финальное предложение о трансфере полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Неаполитанский клуб предлагал «горнякам» 35 млн евро и 5 млн в качестве бонусов, но получил отказ от украинского клуба. «Шахтер» не готов отдавать одного из своих лидеров за сумму, которая меньше 45 млн евро.

Итальянская пресса сообщила, что руководство «Наполи» не собирается долго тянуть с переходом украинца, поэтому отправит последний запрос о трансфере и увеличит сумму. Если «горняки» снова откажутся, «Наполи» прекратит все переговоры.

Стоит отметить, что сам Судаков согласовал все условия контракта с президентом итальянского клуба Аурелио де Лаурентисом. Паралельно «Наполи» работает над потенциальным переходом еще одного полузащитника – бельгийца Кевина Де Брюйне, который покинет английский «Манчестер Сити» после завершения текущего сезона.

В нынешней кампании Судаков провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 32 млн евро.