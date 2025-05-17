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  4. Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 12:45 |
991
10

Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова

«Шахтер» отклонил первый запрос итальянского клуба о переходе украинца

17 мая 2025, 12:45 |
991
10
Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» сделает финальное предложение о трансфере полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Неаполитанский клуб предлагал «горнякам» 35 млн евро и 5 млн в качестве бонусов, но получил отказ от украинского клуба. «Шахтер» не готов отдавать одного из своих лидеров за сумму, которая меньше 45 млн евро.

Итальянская пресса сообщила, что руководство «Наполи» не собирается долго тянуть с переходом украинца, поэтому отправит последний запрос о трансфере и увеличит сумму. Если «горняки» снова откажутся, «Наполи» прекратит все переговоры.

Стоит отметить, что сам Судаков согласовал все условия контракта с президентом итальянского клуба Аурелио де Лаурентисом. Паралельно «Наполи» работает над потенциальным переходом еще одного полузащитника – бельгийца Кевина Де Брюйне, который покинет английский «Манчестер Сити» после завершения текущего сезона.

В нынешней кампании Судаков провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 32 млн евро.

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Шахтер Донецк Наполи Георгий Судаков Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Аурелио Де Лаурентис трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Calcionapoli24
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Комментарии 10
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Artem_Ponomar
Шахтарю не треба тянути з цим трансфером, після саги з Мудриком ніхто вже не буде давати космічні гроші за гравця УПЛ
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+1
Андрій Заліщук
Менеджмент Шахтаря рівня село і люди, Срна реально долбень тримати так довго Судакова, да продай ти уже за меншу суму, зате розвиватися буде в Серії А, а це для збірної тільки плюс
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0
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Diesel
10 лямів макс вартість
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0
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DK2025
Чем дольше эта сага длится, тем хуже сундуков играет
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-1
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AK.228
Продавайте не гоните… потухнет пацан в нашем болоте 
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-1
Первый Среди Равных
Та продавайте за 35. Він всеодно їх і близько не вартує.
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-2
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