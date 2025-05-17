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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 11:55 | Обновлено 17 мая 2025, 11:59
94
0

Заря – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 29-го тура УПЛ начнется в 13:00

17 мая 2025, 11:55 | Обновлено 17 мая 2025, 11:59
94
0
Заря – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова. Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.

«Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. В активе «Полесья» - 44 очка, клуб разместился на 5-й позиции.

Стартовые составы на матч Заря – Полесье:

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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