Заря – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

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Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова. Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.

«Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. В активе «Полесья» - 44 очка, клуб разместился на 5-й позиции.

Стартовые составы на матч Заря – Полесье: