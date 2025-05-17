Стали известны стартовые составы Колоса и Карпат

В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Подопечные Владислава Лупашко имеют возможность квалифицироваться в Лигу конференций. Для этого «Карпатам» нужно набирать очки.

Что касается «Колоса», то команда имеет возможность лишь достойно выступить, ведь в еврокубковую зону ковалевцы не доберутся, да и вылет уже команде Костышина не грозит.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Теллес, Ррапай, Ггагно, Велетень, Алефиренко, Сидоров

Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Танда, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Костенко, Краснопир