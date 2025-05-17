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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 12:00 | Обновлено 17 мая 2025, 12:06
75
1

Стали известны стартовые составы Колоса и Карпат

17 мая в 13:00 состоится матч 29-го тура чемпионата Украины

17 мая 2025, 12:00 | Обновлено 17 мая 2025, 12:06
75
1
Стали известны стартовые составы Колоса и Карпат
Колос Ковалевка

В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Подопечные Владислава Лупашко имеют возможность квалифицироваться в Лигу конференций. Для этого «Карпатам» нужно набирать очки.

Что касается «Колоса», то команда имеет возможность лишь достойно выступить, ведь в еврокубковую зону ковалевцы не доберутся, да и вылет уже команде Костышина не грозит.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Теллес, Ррапай, Ггагно, Велетень, Алефиренко, Сидоров

Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Танда, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Костенко, Краснопир

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Singularis
Лишь бы Засуха нет продался за вагон штруделей и пляцков.
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