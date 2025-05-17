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  4. Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды
Англия
17 мая 2025, 10:51 |
286
1

Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды

Манчестер Юнайтед продолжил свой неудачный сезон поражением от Челси

17 мая 2025, 10:51 |
286
1
Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В матче 37-го тура АПЛ Челси на Стемфорд Бридж победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Свой седьмой гол в сезоне во всех турнирах забил Марк Кукурелья. Это лучший показатель среди всех защитников АПЛ. Все свои 7 голов испанец забил на Стэмфорде Бридж.

Челси 23 сезона подряд не проигрывает свой последний домашний матч в АПЛ (16 побед и 7 ничьих).

Манчестер Юнайтед впервые в своей истории завершит сезон, не выиграв ни разу два матча подряд в АПЛ.

8 матчей Манчестер Юнайтед не может победить в АПЛ. Это так же новый антирекорд команды.

Также интересным фактом является то, что Манчестер Юнайтед снова не смог забить в первом тайме. За весь сезон в АПЛ «красные дьяволы» забили всего 15 голов до перерыва. Худшие показатели есть только у двух вылетевших команд.

  • 11 - Лестер Сити
  • 12 - Саутгемптон
  • 15 – Манчестер Юнайтед
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Марк Кукурелья Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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ivankondrat96
У Кукурельї більше голів, ніж у Хойлунда
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