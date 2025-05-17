Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды
Манчестер Юнайтед продолжил свой неудачный сезон поражением от Челси
В матче 37-го тура АПЛ Челси на Стемфорд Бридж победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.
Свой седьмой гол в сезоне во всех турнирах забил Марк Кукурелья. Это лучший показатель среди всех защитников АПЛ. Все свои 7 голов испанец забил на Стэмфорде Бридж.
Челси 23 сезона подряд не проигрывает свой последний домашний матч в АПЛ (16 побед и 7 ничьих).
Манчестер Юнайтед впервые в своей истории завершит сезон, не выиграв ни разу два матча подряд в АПЛ.
8 матчей Манчестер Юнайтед не может победить в АПЛ. Это так же новый антирекорд команды.
Также интересным фактом является то, что Манчестер Юнайтед снова не смог забить в первом тайме. За весь сезон в АПЛ «красные дьяволы» забили всего 15 голов до перерыва. Худшие показатели есть только у двух вылетевших команд.
- 11 - Лестер Сити
- 12 - Саутгемптон
- 15 – Манчестер Юнайтед
Another tough night for Man Utd 😬#BBCFootball pic.twitter.com/DPp5hP72iu— Match of the Day (@BBCMOTD) May 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Только в этом сезоне владелец житомирских «волков» отдал 7 миллионов евро на новичков, а толку?
Сразу несколько игроков объявили об отказе от участия в Открытом чемпионате Гамбурга