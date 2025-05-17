Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды

В матче 37-го тура АПЛ Челси на Стемфорд Бридж победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Свой седьмой гол в сезоне во всех турнирах забил Марк Кукурелья. Это лучший показатель среди всех защитников АПЛ. Все свои 7 голов испанец забил на Стэмфорде Бридж.

Челси 23 сезона подряд не проигрывает свой последний домашний матч в АПЛ (16 побед и 7 ничьих).

Манчестер Юнайтед впервые в своей истории завершит сезон, не выиграв ни разу два матча подряд в АПЛ.

8 матчей Манчестер Юнайтед не может победить в АПЛ. Это так же новый антирекорд команды.

Также интересным фактом является то, что Манчестер Юнайтед снова не смог забить в первом тайме. За весь сезон в АПЛ «красные дьяволы» забили всего 15 голов до перерыва. Худшие показатели есть только у двух вылетевших команд.

11 - Лестер Сити

12 - Саутгемптон

15 – Манчестер Юнайтед