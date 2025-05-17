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17 мая 2025, 05:43 |
229
0

ФОТО. Жена претендента на Золотой мяч показала идеальные формы

Вот как отдыхает Лаутаро Мартинес с семьей

17 мая 2025, 05:43 |
229
0
ФОТО. Жена претендента на Золотой мяч показала идеальные формы
Instagram. Агустина Гандольфо

Агустина Гандольфо, жена нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, удивила фанатов новыми горячими фото из Испании.

Известная модель и фитнес-тренер показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе с мужем и детьми.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эти фотографии собрали уже практически 100 тысяч лайков.

Лаутаро и Агустина вместе с 2018 года, воспитывают дочь Нину и сына Тео.

Напомним, что Лаутаро Мартинес в числе главных претендентов на «Золотой мяч-2025».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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