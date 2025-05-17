Другие новости17 мая 2025, 05:43 |
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ФОТО. Жена претендента на Золотой мяч показала идеальные формы
Вот как отдыхает Лаутаро Мартинес с семьей
17 мая 2025, 05:43 |
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Агустина Гандольфо, жена нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, удивила фанатов новыми горячими фото из Испании.
Известная модель и фитнес-тренер показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе с мужем и детьми.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Эти фотографии собрали уже практически 100 тысяч лайков.
Лаутаро и Агустина вместе с 2018 года, воспитывают дочь Нину и сына Тео.
Напомним, что Лаутаро Мартинес в числе главных претендентов на «Золотой мяч-2025».
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