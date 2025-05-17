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17 мая 2025, 05:32 |
504
1

ФОТО. Бывшая Олега Гусева показала потрясающую фигуру. Огонь

Мария Гуревич снова блистает в Instagram

17 мая 2025, 05:32 |
504
1
ФОТО. Бывшая Олега Гусева показала потрясающую фигуру. Огонь
Instagram. Мария Гуревич

Мария Гуревич, бывшая партнерша тренера «Динамо» Олега Гусева, продемонстрировала новый стильный образ.

В Instagram она опубликовала фото в роскошном черном коротком платье. Красавица вновь показала свою сексуальность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мария развелась с Гусевым в 2021 году, а в 2022 вышла замуж за депутата Харьковского облсовета Олега Гуревича.

У пары есть сын Марк.

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фото Олег Гусев Мария Гусева Динамо Киев lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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taras_sidyi
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