ФОТО. Бывшая Олега Гусева показала потрясающую фигуру. Огонь

Мария Гуревич, бывшая партнерша тренера «Динамо» Олега Гусева, продемонстрировала новый стильный образ.

В Instagram она опубликовала фото в роскошном черном коротком платье. Красавица вновь показала свою сексуальность.

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Мария развелась с Гусевым в 2021 году, а в 2022 вышла замуж за депутата Харьковского облсовета Олега Гуревича.

У пары есть сын Марк.