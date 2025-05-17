Другие новости17 мая 2025, 05:32 |
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ФОТО. Бывшая Олега Гусева показала потрясающую фигуру. Огонь
Мария Гуревич снова блистает в Instagram
17 мая 2025, 05:32 |
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Мария Гуревич, бывшая партнерша тренера «Динамо» Олега Гусева, продемонстрировала новый стильный образ.
В Instagram она опубликовала фото в роскошном черном коротком платье. Красавица вновь показала свою сексуальность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мария развелась с Гусевым в 2021 году, а в 2022 вышла замуж за депутата Харьковского облсовета Олега Гуревича.
У пары есть сын Марк.
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