Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Риме
17 мая состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Ориентировочно в 18:00 на центральный корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 5).
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Коко.
Победительница противостояния выиграет трофей.
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