Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 мая 2025, 04:31 |
218
0

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Риме

17 мая 2025, 04:31 |
218
0
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 мая состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Ориентировочно в 18:00 на центральный корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 5).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Коко.

Победительница противостояния выиграет трофей.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Третья ракетка мира является фанаткой Бейонсе и хочет попасть на ее концерт
Паолини триумфует. Итальянская теннисистка достигла двух финалов Рима
Коко Гауфф Жасмин Паолини WTA Рим смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге
Теннис | 17 мая 2025, 01:20 0
Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге
Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге

Украинский тандем получил третий номер турнирного посева

Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Футбол | 17 мая 2025, 07:00 1
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться

Алексей Сливченко считает, что «пивовары» могут вновь не сделать выводов, как и из прошлого сезона

О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Другие виды | 16.05.2025, 20:31
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 16.05.2025, 11:11
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Мизер Буткевича. Как Полесье прогадало со ставкой на Ашура и PASS
Футбол | 16.05.2025, 12:07
Мизер Буткевича. Как Полесье прогадало со ставкой на Ашура и PASS
Мизер Буткевича. Как Полесье прогадало со ставкой на Ашура и PASS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 7
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
15.05.2025, 12:16 8
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Никогда такого не видел. Анчелотти – об игре с Мальоркой и травме Лунина
Никогда такого не видел. Анчелотти – об игре с Мальоркой и травме Лунина
15.05.2025, 11:28
Футбол
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем