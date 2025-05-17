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17 мая 2025, 04:24 |
33
0

ФОТО. Неймар встретился с Mr. Beast. Намечается что-то интригующее

Неймар поснимал контент с самым популярным ютубером мира

17 мая 2025, 04:24 |
33
0
ФОТО. Неймар встретился с Mr. Beast. Намечается что-то интригующее
Instagram. Неймар и Mr. Beast

Неймар опубликовал фото с популярным ютуб-блогером Mr. Beast на футбольном поле Вила Бельмиро.

По слухам, они снимали совместное видео.

Mr. Beast получил футболку медиа-клуба Furia FC с номером 10. Ранее блогер сотрудничал с Криштиану Роналду. Джейми Дональдсон, известный как Mr. Beast, имеет более 390 млн подписчиков на YouTube.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также звезда «Сантоса» опубликовал фото ютубера с его похода в «Институт Неймара»:

«Институт Неймара-младшего — это некоммерческая общественная организация, действующая с 2014 года в городе Прая-Гранде на побережье Сан-Паулу. Его цель — расширение возможностей детей, подростков и их семей, находящихся в социально уязвимом положении; организация образовательных, спортивных и культурных мероприятий, а также обеспечение доступа к здравоохранению», – сообщается на официальном сайте футболиста.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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