Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме

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17 мая на престижном турнире в Риме состоится финал в женском разряде, где за титул сразятся Коко Гауфф (WTA 3) и Жасмин Паолини (WTA 3). Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Коко Гауфф

Звездная американская теннисистка слабо провела хардовую часть сезона, сложно даже вспомнить серьезные результаты. Лучше идут дела на грунте, где Гауфф сыграет во втором финале подряд, недавно в Мадриде спортсменка тоже боролась за титул, но уступила в решающей битве первой ракетке мира – Арине Соболенко – 6:7, 3:6.

Независимо от исхода предстоящего финала, теннисистка станет второй ракеткой мира. Гауфф на этом турнире начала с победы над малоизвестной Мбоко – 3:6, 6:2, 6:1. Постепенно спортсменка набрала обороты, прошла Магду Линетт – 7:5, 6:3, Эмму Радукану – 6:1, 6:2, Мирру Андрееву – 4:6, 6:7.

Сложнее всего против китаянки Чжэн, ведь американка уступала в решающем третьем сете 3:5 и 15:30 на подаче соперницы, но смогла вырвать победу на тай-брейке, в итоге – 7:6, 4:6, 7:6.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Жасмин Паолини

Пока нет титулов в этом сезоне и у итальянской спортсменки, лучшими ее выступлениями были полуфиналы в Майами и Штутгарте, в обоих случаях она уступала Арине Соболенко.

Борьбу на домашнем турнире Паолини начала с победы над Лулу Сун – 6:4, 6:3, с таким же счетом удалось обыграть в следующем круге Онс Жабер – 6:4, 6:3. Далее спортсменка прошла сильную Елену Остапенко – 7:5, 6:2. Невероятный камбэк сделала итальянка в четвертьфинале, уступая Диане Шнайдер 6:7, 0:4, удалось взять вторую партию 6:4, а потом и решающий сет 6:2. В полуфинале Паолини справилась с американкой Пейтон Стернс – 7:5, 6:1.

Победа в этом финале позволит не только взять титул, а и подняться на четвертую строчку в мировом рейтинге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Личные встречи

В очных противостояниях ведет американка со счетом 2:1, но единственный матч на грунте выиграла Паолини. Последний раз теннисистки играли между собой примерно месяц назад на турнире в Штутгарте, тогда Паолини выиграла в двух сетах – 6:4, 6:3.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Гауфф – 1,48, победа Паолини – 2,75. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Когда речь идет о финале такого серьезного турнира, дополнительная мотивация не нужна. Обе спортсменки в хорошей форме, раз добрались до битвы за титул. Гауфф считается фаворитом этой пары, но Паолини сыграет при поддержке местной публики, к тому же итальянка выиграла последнюю очную встречу. Рискну предположить, что борьба затянется, поэтому поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua Коко Гауфф Жасмин Паолини Тотал больше 20.5 1.70 Сделать ставку

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