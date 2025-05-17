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WTA
17 мая 2025, 08:23 | Обновлено 17 мая 2025, 08:30
259
1

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме

Решающий поединок тысячника состоится 17 мая и начнется в 18:00 по Киеву

17 мая 2025, 08:23 | Обновлено 17 мая 2025, 08:30
259
1
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Коллаж Sport.ua

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17 мая на престижном турнире в Риме состоится финал в женском разряде, где за титул сразятся Коко Гауфф (WTA 3) и Жасмин Паолини (WTA 3). Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Коко Гауфф

Звездная американская теннисистка слабо провела хардовую часть сезона, сложно даже вспомнить серьезные результаты. Лучше идут дела на грунте, где Гауфф сыграет во втором финале подряд, недавно в Мадриде спортсменка тоже боролась за титул, но уступила в решающей битве первой ракетке мира – Арине Соболенко – 6:7, 3:6.

Независимо от исхода предстоящего финала, теннисистка станет второй ракеткой мира. Гауфф на этом турнире начала с победы над малоизвестной Мбоко – 3:6, 6:2, 6:1. Постепенно спортсменка набрала обороты, прошла Магду Линетт – 7:5, 6:3, Эмму Радукану – 6:1, 6:2, Мирру Андрееву – 4:6, 6:7.

Сложнее всего против китаянки Чжэн, ведь американка уступала в решающем третьем сете 3:5 и 15:30 на подаче соперницы, но смогла вырвать победу на тай-брейке, в итоге – 7:6, 4:6, 7:6.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Жасмин Паолини

Пока нет титулов в этом сезоне и у итальянской спортсменки, лучшими ее выступлениями были полуфиналы в Майами и Штутгарте, в обоих случаях она уступала Арине Соболенко.

Борьбу на домашнем турнире Паолини начала с победы над Лулу Сун – 6:4, 6:3, с таким же счетом удалось обыграть в следующем круге Онс Жабер – 6:4, 6:3. Далее спортсменка прошла сильную Елену Остапенко – 7:5, 6:2. Невероятный камбэк сделала итальянка в четвертьфинале, уступая Диане Шнайдер 6:7, 0:4, удалось взять вторую партию 6:4, а потом и решающий сет 6:2. В полуфинале Паолини справилась с американкой Пейтон Стернс – 7:5, 6:1.

Победа в этом финале позволит не только взять титул, а и подняться на четвертую строчку в мировом рейтинге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Личные встречи

В очных противостояниях ведет американка со счетом 2:1, но единственный матч на грунте выиграла Паолини. Последний раз теннисистки играли между собой примерно месяц назад на турнире в Штутгарте, тогда Паолини выиграла в двух сетах – 6:4, 6:3.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Гауфф – 1,48, победа Паолини – 2,75. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Когда речь идет о финале такого серьезного турнира, дополнительная мотивация не нужна. Обе спортсменки в хорошей форме, раз добрались до битвы за титул. Гауфф считается фаворитом этой пары, но Паолини сыграет при поддержке местной публики, к тому же итальянка выиграла последнюю очную встречу. Рискну предположить, что борьба затянется, поэтому поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Коко Гауфф
17.05.2025 -
18:00
Жасмин Паолини
Тотал больше 20.5 1.70 Сделать ставку

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Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф Жасмин Паолини WTA Рим прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
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