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17 мая 2025, 04:08 | Обновлено 17 мая 2025, 04:09
73
0

ФОТО. Девушка одноклубника Мудрика отметилась новыми секси-кадрами

Испанка Мария Риера впечатляет своей красотой

17 мая 2025, 04:08 | Обновлено 17 мая 2025, 04:09
73
0
ФОТО. Девушка одноклубника Мудрика отметилась новыми секси-кадрами
Instagram. Мария Риера

Девушка форварда «Челси» взбудоражила соцсети откровенными фото.

Мария Риера, возлюбленная 19-летнего нападающего «Челси» Марка Гиу, снова удивила подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она выложила фото в откровенном купальнике, снятые во время отдыха.

О романе пары стало известно в прошлом году — Риера появлялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» вместе с сестрой футболиста.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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