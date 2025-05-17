Другие новости17 мая 2025, 04:08 | Обновлено 17 мая 2025, 04:09
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ФОТО. Девушка одноклубника Мудрика отметилась новыми секси-кадрами
Испанка Мария Риера впечатляет своей красотой
17 мая 2025, 04:08 | Обновлено 17 мая 2025, 04:09
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Девушка форварда «Челси» взбудоражила соцсети откровенными фото.
Мария Риера, возлюбленная 19-летнего нападающего «Челси» Марка Гиу, снова удивила подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Она выложила фото в откровенном купальнике, снятые во время отдыха.
О романе пары стало известно в прошлом году — Риера появлялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» вместе с сестрой футболиста.
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