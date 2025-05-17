ФОТО. Девушка одноклубника Мудрика отметилась новыми секси-кадрами

Девушка форварда «Челси» взбудоражила соцсети откровенными фото.

Мария Риера, возлюбленная 19-летнего нападающего «Челси» Марка Гиу, снова удивила подписчиков.

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Она выложила фото в откровенном купальнике, снятые во время отдыха.

О романе пары стало известно в прошлом году — Риера появлялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» вместе с сестрой футболиста.