СИННЕР: «Нужно будет показать один из лучших теннисов в своей карьере»

Итальянский теннисист Янник Синнер в непростом поединке против американца Томми Пола оформил камбек и пробился в свой первый финал на грунтовом Мастерсе в столице Италии.

После матча итальянец дал комментарии происходившего на корте.

«Сегодня вечером (в пятницу) условия были совершенно другими. Мяч был тяжелее, и мне было трудно с этим справиться.

Он (Томми Пол) сразу взял мою подачу, так что начало получилось тяжелым. Я пытался оставаться в игре, ментально понять, что может сработать лучше. Я продолжал бороться в этом первом сете. Выиграть тот первый гейм было очень важно, когда я проигрывал 0:5.

В теннисе все может измениться очень быстро. Я говорил об этом еще вчера (в четверг), когда играл с Каспером (Руудом). Сегодня мы это снова увидели. Каждый момент действительно имеет значение.

Я очень счастлив быть в финале. Если я хочу победить в воскресенье, мне нужно будет показать один из лучших теннисов в своей карьере. Карлос (Алькарас) сегодня продемонстрировал потрясающий уровень игры».