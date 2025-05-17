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ATP
17 мая 2025, 04:08 | Обновлено 17 мая 2025, 04:09
187
0

СИННЕР: «Нужно будет показать один из лучших теннисов в своей карьере»

После матча итальянец дал комментарии

17 мая 2025, 04:08 | Обновлено 17 мая 2025, 04:09
187
0
СИННЕР: «Нужно будет показать один из лучших теннисов в своей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер в непростом поединке против американца Томми Пола оформил камбек и пробился в свой первый финал на грунтовом Мастерсе в столице Италии.

После матча итальянец дал комментарии происходившего на корте.

«Сегодня вечером (в пятницу) условия были совершенно другими. Мяч был тяжелее, и мне было трудно с этим справиться.

Он (Томми Пол) сразу взял мою подачу, так что начало получилось тяжелым. Я пытался оставаться в игре, ментально понять, что может сработать лучше. Я продолжал бороться в этом первом сете. Выиграть тот первый гейм было очень важно, когда я проигрывал 0:5.

В теннисе все может измениться очень быстро. Я говорил об этом еще вчера (в четверг), когда играл с Каспером (Руудом). Сегодня мы это снова увидели. Каждый момент действительно имеет значение.

Я очень счастлив быть в финале. Если я хочу победить в воскресенье, мне нужно будет показать один из лучших теннисов в своей карьере. Карлос (Алькарас) сегодня продемонстрировал потрясающий уровень игры».

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ATP Рим Янник Синнер Томми Пол Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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