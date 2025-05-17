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WTA
17 мая 2025, 02:32 | Обновлено 17 мая 2025, 02:36
269
0

Третья ракетка мира является фанаткой Бейонсе и хочет попасть на ее концерт

Коко Гауфф планирует посещение тура «Cowboy Carter» Бейонсе

17 мая 2025, 02:32 | Обновлено 17 мая 2025, 02:36
269
0
Третья ракетка мира является фанаткой Бейонсе и хочет попасть на ее концерт
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

С учетом того, как третья ракетка мира Коко Гауфф выступает в этом весеннем грунтовом сезоне, нет оснований сомневаться, что 21-летняя теннисистка будет одной из главных претенденток на трофей Ролан Гаррос.

Но хотя она, без сомнения, надеется продолжать борьбу в Париже, когда настанут первые дни июня, у нее есть и отличный запасной план: посещение тура «Cowboy Carter» Бейонсе.

Шесть концертов в рамках десятого гастрольного тура певицы в поддержку ее суперуспешного кантри-альбома с одноименным названием запланированы на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» с 5 по 16 июня, и это сделает 32-кратную лауреатку премии «Грэмми» первым артистом, который проведет столько шоу подряд на этой арене.

Как признанная меломанка, Гауфф мечтает попасть на одно из этих шоу в перерыве между Ролан Гаррос и Уимблдоном. Во время турнира в Риме она узнала от журналистов, что будет находиться в том же регионе, что и ее любимая артистка.

«Надо посмотреть эти даты. Я должна все срочно продумать!» – сказала она, назвав тур «Renaissance» 2023 года лучшим концертом, на котором ей довелось побывать.

Победительница US Open 2023 не скрывает своей любви к творчеству бывшей солистки Destiny’s Child. В феврале она радостно отметила в соцсетях победу альбома Cowboy Carter на «Грэмми» в номинации «Альбом года», а в подкасте WTA Insider в 2023 году призналась, что у нее с подругами даже есть групповой чат, посвященный Бейонсе. В том же интервью она шутила, что с радостью заплатила бы певице, чтобы та разрешила ей дать теннисные уроки ее дочерям.

«Если честно, не думаю, что кто-то может превзойти Бейонсе», – говорит Коко.

Но несмотря на то, что Гауфф уже мысленно отмечает в календаре это грандиозное шоу, которое New York Times назвала «радостным спектаклем» и которое, по прогнозам, соберёт более $325 миллионов, на турнир WTA 1000 в Риме она настроена куда более сосредоточенно.

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Коко Гауфф
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
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