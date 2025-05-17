ПОЛ: «Хочу выиграть турнир серии Мастерс или войти в топ-5 мира»

ATPTour.com пообщался с американским теннисистом Томми Полом, чтобы обсудить, почему играть против Алекса де Минаура так сложно, чего он добился, какие трудности пережил и многое другое.

– Твое любимое соперничество в теннисе?

– Рафа и Роджер – это мое любимое теннисное противостояние.

– Кто твой главный соперник?

– Не знаю, можно ли это назвать соперничеством, ведь он обыгрывал меня столько раз… Но у нас с Демоном (Алексом де Минуаром) были настоящие битвы, и он побеждал меня в больших матчах, так что теперь я настроен на реванш.

– Что делает его таким неудобным соперником?

– Стабильность. Он вообще не ошибается. Настоящий боец на корте.

– Твоя самая большая победа?

– Думаю, моя самая большая победа – это титул на турнире категории ATP 500 в Queen’s Club в прошлом году. Это было особенное достижение в особенном месте.

– Самая серьезная трудность, которую тебе пришлось преодолеть?

– Если честно, я не думаю, что сталкивался с какими-то огромными трудностями. Я играю в теннис и зарабатываю этим на жизнь – считаю, что жизнь у меня была довольно неплохая.

– Самый уникальный момент в твоей карьере?

– Переход из юниоров во взрослый тур. Это действительно уникальный период. Кому-то этот переход дается легче, а для меня это было непростое время, большой сдвиг в образе жизни.

– Какое достижение для тебя сейчас главное?

– Наверное, самое большое, чего я хочу добиться – это выиграть турнир серии Мастерс или войти в топ-5 мира.

– Как давно ты к этому идешь?

– Наверное, всю жизнь. Каждый раз, когда приезжаю на турнир, моя цель – выиграть его. Я играл уже на многих, и каждый раз хотел побеждать.

– Любимый турнир?

– Это либо Индиан-Уэллс, либо Уимблдон, либо US Open.

US Open – потому что это наш домашний турнир.

Уимблдон – это просто храм тенниса.

А Индиан-Уэллс – потому что это теннисный рай.

– Самое крутое вне корта, что тебе довелось испытать благодаря теннису?

– Я побывал на множестве крутых спортивных событий – и в рамках тура, и дома. Например, в этом году я был на финале конференции NFC, когда Eagles вышли в Супербоул. Это было невероятно!

– Теннис открыл для тебя какие-нибудь интересные возможности для рыбалки?

– Перед US Open пару лет назад мы ездили на рыбалку в Хэмптонс, и это был действительно яркий опыт.