Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сыграют вместе на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

Украинский тандем получил третий номер турнирного посева в парном разряде. В первом раунде сестры Киченок встретятся с дуэтом Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова.

Последний матч в паре Людмила и Надежда сыграли 11 апреля в рамках Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025 против польского тандема Мартина Кубка / Майя Хвалиньска и победили в двух сетах – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

В одиночном разряде на кортах Страсбурга сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Турнир пройдет с 18 по 24 мая.