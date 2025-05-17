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WTA
17 мая 2025, 01:20 | Обновлено 17 мая 2025, 01:24
186
0

Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге

Украинский тандем получил третий номер турнирного посева

17 мая 2025, 01:20 | Обновлено 17 мая 2025, 01:24
186
0
Людмила и Надежда Киченок сыграют в одной паре на турнире в Страсбурге
Instagram. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сыграют вместе на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

Украинский тандем получил третий номер турнирного посева в парном разряде. В первом раунде сестры Киченок встретятся с дуэтом Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова.

Последний матч в паре Людмила и Надежда сыграли 11 апреля в рамках Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025 против польского тандема Мартина Кубка / Майя Хвалиньска и победили в двух сетах – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

В одиночном разряде на кортах Страсбурга сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Турнир пройдет с 18 по 24 мая.

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WTA Страсбург Людмила Киченок Надежда Киченок Мария Боузкова Александра Панова Элина Свитолина
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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