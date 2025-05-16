Англия16 мая 2025, 23:52 |
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ВИДЕО. Гол создали защитники. Челси открыл счет в игре с МЮ
Забитым мячом на 71-й минуте отличился Марк Кукурелья по передаче Риса Джеймса
16 мая 2025, 23:52 |
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В пятницу, 16 мая, проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
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На 71-й минуте счет встречи открыл левый защитник «синих» Марк Кукурелья. Интересно, что ассистировал ему другой фланговый защитник - Рис Джеймс, выполнив классный навес в штрафную.
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