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  4. ВИДЕО. Гол создали защитники. Челси открыл счет в игре с МЮ
Англия
16 мая 2025, 23:52 |
153
0

ВИДЕО. Гол создали защитники. Челси открыл счет в игре с МЮ

Забитым мячом на 71-й минуте отличился Марк Кукурелья по передаче Риса Джеймса

16 мая 2025, 23:52 |
153
0
ВИДЕО. Гол создали защитники. Челси открыл счет в игре с МЮ

В пятницу, 16 мая, проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте счет встречи открыл левый защитник «синих» Марк Кукурелья. Интересно, что ассистировал ему другой фланговый защитник - Рис Джеймс, выполнив классный навес в штрафную.

ВИДЕО. Гол создали защитники. Челси открыл счет в игре с МЮ

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Марк Кукурелья Рис Джеймс видео голов и обзор Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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