Разногласия есть, но… Детали переговоров Наполи и Шахтера по Судакову

Журналист Relevo Маттео Моретто поделился информацией о переговорах между итальянским «Наполи» и донецким «Шахтером» по полузащитнику сборной Украины Георгию Судакову.

«В последние дни «Наполи» направил «Шахтеру» предложение в размере 35 млн евро плюс 5 млн евро бонусами, но украинский клуб его отклонил, прося не менее 40 млн фиксированной суммой плюс бонусы.

Разница кажется небольшой, но это не так. Существует риск, что расхождение будет в диапазоне 8-10 млн евро, исходя из того, какими будут фиксированная сумма трансфера и бонусная часть.

Нам придется понять – захочет ли «Наполи» пойти дальше в ближайшие дни, или нет. Как известно, клуб работает за кулисами – сейчас он заинтересован в Судакове, но также рассматривает и другие варианты», – сказал Моретто YouTube-каналу известного журналиста Фабрицио Романо.

Сообщалось, что клуб с украинцем в составе заинтересовался Судаковым.