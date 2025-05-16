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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 23:19 |
380
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Разногласия есть, но… Детали переговоров Наполи и Шахтера по Судакову

Маттео Моретто – о ситуации с возможным трансфером Георгия

16 мая 2025, 23:19 |
380
0
Разногласия есть, но… Детали переговоров Наполи и Шахтера по Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Журналист Relevo Маттео Моретто поделился информацией о переговорах между итальянским «Наполи» и донецким «Шахтером» по полузащитнику сборной Украины Георгию Судакову.

«В последние дни «Наполи» направил «Шахтеру» предложение в размере 35 млн евро плюс 5 млн евро бонусами, но украинский клуб его отклонил, прося не менее 40 млн фиксированной суммой плюс бонусы.

Разница кажется небольшой, но это не так. Существует риск, что расхождение будет в диапазоне 8-10 млн евро, исходя из того, какими будут фиксированная сумма трансфера и бонусная часть.

Нам придется понять – захочет ли «Наполи» пойти дальше в ближайшие дни, или нет. Как известно, клуб работает за кулисами – сейчас он заинтересован в Судакове, но также рассматривает и другие варианты», – сказал Моретто YouTube-каналу известного журналиста Фабрицио Романо.

Сообщалось, что клуб с украинцем в составе заинтересовался Судаковым.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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