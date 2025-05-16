Легионер Александрии сможет сыграть в ближайшем туре

Поединок 29 тура УПЛ с «Вересом», который состоится 18 мая, может стать историческим для футболистов «Александрии». Ведь в случае победы «горожане» досрочно обеспечат себе серебряные медали. Впрочем, подопечные Руслана Ротаня еще не потеряли шансы даже на чемпионский титул.

С ровенчанами «Александрии» не помогут дисквалифицированные Иван Калюжный и Никита Кравченко. Однако, как стало известно Sport.ца, вернулся в строй французский легионер Тео Ндика, который пропускал предыдущий календарный поединок с «Карпатами». Его повреждение оказалось не серьезным и он уже тренируется в общей группе.

Сейчас «Александрия» занимает второе место в чемпионате, набрав 63 очка.

Ранее стало известно, где «Александрия» может играть матчи еврокубков.