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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 22:21 |
467
1

Легионер Александрии сможет сыграть в ближайшем туре

«Александрия» приближается к пьедесталу

16 мая 2025, 22:21 |
467
1
Легионер Александрии сможет сыграть в ближайшем туре
ФК Александрия. Тео Ндика Матам

Поединок 29 тура УПЛ с «Вересом», который состоится 18 мая, может стать историческим для футболистов «Александрии». Ведь в случае победы «горожане» досрочно обеспечат себе серебряные медали. Впрочем, подопечные Руслана Ротаня еще не потеряли шансы даже на чемпионский титул.

С ровенчанами «Александрии» не помогут дисквалифицированные Иван Калюжный и Никита Кравченко. Однако, как стало известно Sport.ца, вернулся в строй французский легионер Тео Ндика, который пропускал предыдущий календарный поединок с «Карпатами». Его повреждение оказалось не серьезным и он уже тренируется в общей группе.

Сейчас «Александрия» занимает второе место в чемпионате, набрав 63 очка.

Ранее стало известно, где «Александрия» может играть матчи еврокубков.

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Александрия Иван Калюжный Никита Кравченко Тео Ндика Матам Верес Ровно Александрия - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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apepa
Хочу видеть Тео Ндика в золотом! А вы??
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