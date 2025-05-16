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ATP
16 мая 2025, 21:08 | Обновлено 16 мая 2025, 21:11
1282
0

Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге

Сразу несколько игроков объявили об отказе от участия в Открытом чемпионате Гамбурга

16 мая 2025, 21:08 | Обновлено 16 мая 2025, 21:11
1282
0
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
hamburgopenatp

За неделю до Ролан Гаррос сразу несколько игроков объявили об отказе от участия в грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия). Среди них первая ракетка мира Янник Синнер, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) и американец Томми Пол (ATP 12).

Массовый отток продолжается. После уже объявленных ранее отказов от участия Стефаноса Циципаса (ATP 19), Уго Умбера (ATP 22) и Себастьяна Корды (ATP 23), в пятницу 16 мая еще пятеро теннисистов сообщили, что пропустят турнир ATP 500 в Гамбурге, который пройдет с 18 по 24 мая.

Изначально главной звездой турнира должен был стать Янник Синнер, но он не сыграет на немецком корте. Таким образом, единственным турниром перед Ролан Гаррос для него останется Мастерс в Риме, где он пытался набрать форму и обновить игровые ощущения. Теперь первым сеяным в Гамбурге будет Александр Зверев (ATP 2), который после вылета из римского Мастерса получил wild card в самый последний момент.

Среди других значимых отказов: Хольгер Руне (ATP 10) и Хамад Меджедович (ATP 72) также не сыграют на Открытом чемпионате Гамбурга.

Также стало известно, что норвежец Каспер Рууд снялся с турнира ATP 250 в Женеве (18–24 мая). Седьмая ракетка мира, крупно уступивший Синнеру в четвертьфинале в Риме, тоже сосредоточится на подготовке к Ролан Гаррос.

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ATP Гамбург Янник Синнер Лоренцо Музетти Томми Пол Стефанос Циципас Уго Умбер Себастьян Корда Хольгер Руне Хамад Меджедович
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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