Турки Аль-Шейх решил больше не заниматься этим делом

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх продал футбольный клуб «Альмерия» – представителя второго по силе испанского дивизиона.

Новым владельцем «Альмерии» стала саудовская инвестиционная группа во главе с SMC Group.

«Альмерия» сейчас занимает шестое место в Сегунде, которое дает право сыграть в плей-офф за квалификацию в Ла Лиге. Целью новых владельцев клуба является закрепление команды в элите испанского футбола.

Ранее сообщалось, что новая лига Турки будет платить чемпиону мира за защиту своего титула 750 тысяч долларов.