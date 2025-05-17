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Испания
17 мая 2025, 23:29 |
874
0

Турки Аль-Шейх решил больше не заниматься этим делом

Турки продал футбольный клуб «Альмерия»

17 мая 2025, 23:29 |
874
0
Турки Аль-Шейх решил больше не заниматься этим делом
Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх продал футбольный клуб «Альмерия» – представителя второго по силе испанского дивизиона.

Новым владельцем «Альмерии» стала саудовская инвестиционная группа во главе с SMC Group.

«Альмерия» сейчас занимает шестое место в Сегунде, которое дает право сыграть в плей-офф за квалификацию в Ла Лиге. Целью новых владельцев клуба является закрепление команды в элите испанского футбола.

Ранее сообщалось, что новая лига Турки будет платить чемпиону мира за защиту своего титула 750 тысяч долларов.

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Турки Аль-Шейх Альмерия чемпионат Испании по футболу Сегунда
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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