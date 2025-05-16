Эпицентр построит стадион под Киевом? Нагорняк прокомментировал информацию

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк опроверг слухи о том, что клуб–победитель Первой лиги построит стадион в Киевской области для выступлений в УПЛ:

«Такая информация не соответствует действительности. В первую очередь мы хотим играть в Каменце-Подольском. Руководство клуба делает всё для того, чтобы наш домашний стадион соответствовал требованиям УПЛ. Все футболисты живут в Каменце-Подольском, а тренировочная база – в Дунаевцах».

Предложения по игрокам? Официальных предложений ещё не было, а неофициальных – немало. Насколько мне известно, футболисты не хотят покидать «Эпицентр». Думаю, что после индивидуальных разговоров мы договоримся с каждым футболистом по новому контракту.

У нас в тренерском штабе всего трое специалистов. Кроме меня и Олега Надуды, есть ещё тренер вратарей. Работы хватает всем. Всю работу выполняем вместе с Надудой. Это мой главный помощник, и я его очень ценю.

Инвесторы Александр и Галина Герега? Они нас поздравили с повышением в классе. Во время сборов встречались с Галиной и Александром Герегами. Думаю, что результатами они довольны. После сезона уже будем говорить о планах на будущее. Также отмечу мэра Каменца-Подольского, который по возможности посещает каждый домашний матч. Местные власти заинтересованы в том, чтобы команда играла в Каменце-Подольском».