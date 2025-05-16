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  4. Салах осудил фанов Ливерпуля за отношение к Александеру-Арнольду
Англия
16 мая 2025, 22:25 |
543
1

Салах осудил фанов Ливерпуля за отношение к Александеру-Арнольду

Фаны освистывают игрока за переход в Реал

16 мая 2025, 22:25 |
543
1
Салах осудил фанов Ливерпуля за отношение к Александеру-Арнольду
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах недоволен отношением фанов команды к защитнику Тренту Александеру-Арнольду, который объявил об уходе по итогам сезона.

Фаны Красных принялись освистывать игрока и выражать недовольство поступком в соцсетях.

«Я был удивлен таким отношением к Тренту. Удивлен, потому что это не то, как поступают настоящие болельщики Ливерпуля. Не нужно так себя вести».

«Надеюсь, в следующих матчах такого не будет, а болельщики устроят Тренту то прощание, которое он заслужил», – сказал Салах.

Ожидается, что игрок, который всю карьеру провел в Ливерпуле, перейдет в Реал.

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Мохамед Салах Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Якби це був трансфер, а не відхід гравця вільним агентом, то ставлення фанів було б трохи іншим
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