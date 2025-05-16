Салах осудил фанов Ливерпуля за отношение к Александеру-Арнольду

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах недоволен отношением фанов команды к защитнику Тренту Александеру-Арнольду, который объявил об уходе по итогам сезона.

Фаны Красных принялись освистывать игрока и выражать недовольство поступком в соцсетях.

«Я был удивлен таким отношением к Тренту. Удивлен, потому что это не то, как поступают настоящие болельщики Ливерпуля. Не нужно так себя вести».

«Надеюсь, в следующих матчах такого не будет, а болельщики устроят Тренту то прощание, которое он заслужил», – сказал Салах.

Ожидается, что игрок, который всю карьеру провел в Ливерпуле, перейдет в Реал.