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Англия
16 мая 2025, 21:04 | Обновлено 16 мая 2025, 21:05
182
0

Челси – Манчестер Юнайтед. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 37-го тура АПЛ состоится 16 мая в 22:15 по киевскому времени

16 мая 2025, 21:04 | Обновлено 16 мая 2025, 21:05
182
0
Челси – Манчестер Юнайтед. Стали известны стартовые составы на игру
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Энцо Мареска и Рубен Аморим определились со стартовыми составами команд на игру.

Стартовые составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед:

Челси: Санчес – Джеймс, Тосин, Колвилл, Кукурелья – Фернандес, Кайседо, Палмер – Мадуэке, Нету, Джордж

Манчестер Юнайтед: Онана – Линделеф, Магуайр, Шоу – Мазрауи, Каземиро, Маунт, Доргу – Фернандеш, Диалло, Хойлунд

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Юнайтед стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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