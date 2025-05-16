Челси – Манчестер Юнайтед. Стали известны стартовые составы на игру

В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Энцо Мареска и Рубен Аморим определились со стартовыми составами команд на игру.

Стартовые составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед:

Челси: Санчес – Джеймс, Тосин, Колвилл, Кукурелья – Фернандес, Кайседо, Палмер – Мадуэке, Нету, Джордж

Манчестер Юнайтед: Онана – Линделеф, Магуайр, Шоу – Мазрауи, Каземиро, Маунт, Доргу – Фернандеш, Диалло, Хойлунд