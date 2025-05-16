Георгий СУДАКОВ: «Покинуть Шахтер было бы невероятно тяжело»

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказался относительно своего будущего:

«Я пришел в «Шахтер», когда мне было 14 лет. Для меня это не просто клуб – это мой второй дом. Я пришел сюда еще ребенком и вырос не только как футболист, но и как личность. Это место, где в меня поверили еще до того, как другие узнали, кто я такой. Мои первые эмоции, матчи, победы, поражения – все связано с этим клубом.

Уйти из «Шахтера» было бы невероятно сложно. Это была бы не просто смена команды – это было бы ощущение, что я оставляю часть себя. Но я также понимаю, что карьера футболиста коротка, и иногда приходится принимать сложные решения. Несмотря ни на что, я всегда буду глубоко благодарен этому клубу и всем, кто был частью моего пути».

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуется «Бенфика».