«Мог только вообразить». Ашур развернуто попрощался с Полесьем

Уже бывший главный тренер «Полесья» Имад Ашур развернуто попрощался с житомирским клубом после своего увольнения:

«Каждая история имеет начало и конец.

Хочу искренне поблагодарить Президента ФК «Полесье» за историю, которую 12 лет назад, начиная свой тренерский путь, я мог только представить. Геннадий Владиславович – человек с большим сердцем, который всегда останется для меня ориентиром, который в меня поверил.

Спасибо своему тренерскому штабу – людям, которые делают ставку исключительно на профессионализм, которым я могу доверять, с которыми мне посчастливилось разделить все взлеты и падения этой истории.

Спасибо каждому футболисту, который был вовлечен в процесс – каждый сделал меня сильнее, каждый стал для меня личным вызовом, со многими расти и сражаться рядом было настоящей честью.

Спасибо всему персоналу и работникам клуба за теплый прием, преданную работу и трогательные слова расставания. Без тех, кто делает свое дело тихо за кулисами, не будет работать ничего.

Спасибо болельщикам, которые каждый раз после матчей и при встрече в городе делились теплом и выражали исключительно свою поддержку. Спасибо Ультрас – мы были вместе и до конца! Спасибо всем, кто был рядом, спасибо всем, кто был против – я стал сильнее благодаря каждому из вас.

Спасибо игре в футбол, которая открыла мне свою темную сторону, но никогда не предавала. Далее к новым вызовам. Спасибо, Житомир!»

Имад Ашур оставил «Полесье» на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав с командой 44 очка в 28 матчах сезона. Отставание от 4-й еврокубковой строчки составляет лишь 2 балла.