Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч доводил меня до безумия. Теперь есть шанс»

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах признал, что ранее был одержим тем, чтобы получить награду Золотой мяч. Теперь, когда игрок успокоился в этом плане, у него появился шанс.

«Честно говоря, раньше это доводило меня до безумия. Хотел выиграть Золотой мяч. Но некоторые вещи не всегда в твоих руках, поэтому я это отпустил. Я просто начал работать еще усерднее».

«И я все еще хочу получить Золотой мяч. Мне кажется, в этом году у меня есть шанс его завоевать», – сказал Салах.

В нынешнем сезоне игрок забил 33 гола и сделал 23 ассиста, а Ливерпуль уверенно выиграл АПЛ.