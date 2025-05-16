Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч доводил меня до безумия. Теперь есть шанс»
Форвард Ливерпуля раньше очень хотел выиграть престижную награду
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах признал, что ранее был одержим тем, чтобы получить награду Золотой мяч. Теперь, когда игрок успокоился в этом плане, у него появился шанс.
«Честно говоря, раньше это доводило меня до безумия. Хотел выиграть Золотой мяч. Но некоторые вещи не всегда в твоих руках, поэтому я это отпустил. Я просто начал работать еще усерднее».
«И я все еще хочу получить Золотой мяч. Мне кажется, в этом году у меня есть шанс его завоевать», – сказал Салах.
В нынешнем сезоне игрок забил 33 гола и сделал 23 ассиста, а Ливерпуль уверенно выиграл АПЛ.
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