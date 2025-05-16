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  4. Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч доводил меня до безумия. Теперь есть шанс»
Англия
16 мая 2025, 21:05 | Обновлено 16 мая 2025, 21:20
875
3

Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч доводил меня до безумия. Теперь есть шанс»

Форвард Ливерпуля раньше очень хотел выиграть престижную награду

16 мая 2025, 21:05 | Обновлено 16 мая 2025, 21:20
875
3
Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч доводил меня до безумия. Теперь есть шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах признал, что ранее был одержим тем, чтобы получить награду Золотой мяч. Теперь, когда игрок успокоился в этом плане, у него появился шанс.

«Честно говоря, раньше это доводило меня до безумия. Хотел выиграть Золотой мяч. Но некоторые вещи не всегда в твоих руках, поэтому я это отпустил. Я просто начал работать еще усерднее».

«И я все еще хочу получить Золотой мяч. Мне кажется, в этом году у меня есть шанс его завоевать», – сказал Салах.

В нынешнем сезоне игрок забил 33 гола и сделал 23 ассиста, а Ливерпуль уверенно выиграл АПЛ.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Золотой мяч
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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FootFoodBol
33 гола + 23 ассиста, это просто машина... Ливер чемпион... Почему бы и нет?!
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0
Saar
Мрії ніхто не забороняє. Але є ще реальність.
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0
DaVinci
Він серйозно?
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0
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