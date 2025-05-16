Восьмое покорение Эвереста. Фан Шахтера покорил самую высокую вершину мира
Футболка, побывавшая на высоте, будет передана на благотворительные цели
Украинский альпинист и болельщик донецкого «Шахтера» Валентин Сипавин в очередной раз поднялся на самую высокую вершину планеты – Эверест.
Это уже восьмое покорение вершины от Валентина, поэтому он не случайно прихватил с собой футболку донецкого «Шахтера» с восьмым номером.
Валентин Сипавин также брал с собой футболку «горняков» на вершину в 2017 году.
Альпинизмом Валентин Сипавин увлекся в 2000 году. Через год уже совершил первое восхождение на гору Эльбрус. В общем трижды становился чемпионом Украины по альпинизму.
Обладатель рекорда Книги рекордов Гиннеса по каякингу на самой большой высоте, который совершил 4 января 2020 года на горе Атакама в Чили на высоте 6370 метров.
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