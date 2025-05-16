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  4. Восьмое покорение Эвереста. Фан Шахтера покорил самую высокую вершину мира
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 19:33 |
518
3

Восьмое покорение Эвереста. Фан Шахтера покорил самую высокую вершину мира

Футболка, побывавшая на высоте, будет передана на благотворительные цели

16 мая 2025, 19:33 |
518
3
Восьмое покорение Эвереста. Фан Шахтера покорил самую высокую вершину мира
ФК Шахтер

Украинский альпинист и болельщик донецкого «Шахтера» Валентин Сипавин в очередной раз поднялся на самую высокую вершину планеты – Эверест.

Это уже восьмое покорение вершины от Валентина, поэтому он не случайно прихватил с собой футболку донецкого «Шахтера» с восьмым номером.

Валентин Сипавин также брал с собой футболку «горняков» на вершину в 2017 году.

Альпинизмом Валентин Сипавин увлекся в 2000 году. Через год уже совершил первое восхождение на гору Эльбрус. В общем трижды становился чемпионом Украины по альпинизму.

Обладатель рекорда Книги рекордов Гиннеса по каякингу на самой большой высоте, который совершил 4 января 2020 года на горе Атакама в Чили на высоте 6370 метров.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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ALFred
Пздц перти на Еверест цю ганчірку
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+2
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Когда-нибудь с Котиком вместе❗
В мировой отправимся тур! 
🌠🏔️И даже на самом Эвересте❗
Мурчать он будет мур-мур! 😸❤️ 😊
Ответить
-3
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Це надкруто! Шахтарський дух🧡🖤 підкорює світові вершини! ⚒️🌍 😊
Ответить
-4
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