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  4. Реал указал на дверь двукратному победителю ЛЧ. Он не нравится Алонсо
Испания
19 мая 2025, 13:33 | Обновлено 19 мая 2025, 13:56
1198
0

Реал указал на дверь двукратному победителю ЛЧ. Он не нравится Алонсо

Ферлан Менди даже не получит работы под руководством нового тренера

19 мая 2025, 13:33 | Обновлено 19 мая 2025, 13:56
1198
0
Реал указал на дверь двукратному победителю ЛЧ. Он не нравится Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский левый защитник Ферлан Менди, скорее всего, покинет мадридский «Реал» летом, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, будущий главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо не понравился игровой стиль и навыки 29-летнего футболиста и считает, что он не впишется в его систему, поэтому руководство «сливочных» приняло решение выставить игрока на трансфер.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость двукратного победителя Лиги чемпионов в 18 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо принял решение относительно Андрея Лунина.

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Ферлан Менди Реал Мадрид Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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