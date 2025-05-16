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Лига чемпионов
16 мая 2025, 18:55 | Обновлено 16 мая 2025, 18:56
328
1

Экс-игрок Шахтера может войти в историю еврокубков

Для этого Генриху Мхитаряну из Интера нужна победа в финале Лиги чемпионов

16 мая 2025, 18:55 | Обновлено 16 мая 2025, 18:56
328
1
Экс-игрок Шахтера может войти в историю еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся ПСЖ и Интер.

Этот матч может стать уникальным для одного игрока Интера и еврокубков в целом.

36-летний армянский полузащитник итальянской команды Генрих Мхитарян может стать первым игроком в истории еврокубков, который будет победителем всех трех главных турниров.

В активе Мхитаряна уже есть победы в Лиге Европы и Лиге Конференций.

В сезоне 2016/2017 армянин вместе с Манчестер Юнайтед победил в Лиге Европы, а в сезоне 2021/22 – с Ромой в Лиге Конференций.

Напомним, что до Интера Генрих Мхитарян выступал за команды Пюник, Металлург (Донецк), Шахтер (Донецк), Боруссия (Дортмунд), Манчестер Юнайтед, Арсенал и Рома.

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Интер Милан Лига чемпионов ПСЖ Генрих Мхитарян Шахтер Донецк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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ya_3
Все, тепер точно "Інтер" програє...
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