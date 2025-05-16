Экс-игрок Шахтера может войти в историю еврокубков
Для этого Генриху Мхитаряну из Интера нужна победа в финале Лиги чемпионов
31 мая в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся ПСЖ и Интер.
Этот матч может стать уникальным для одного игрока Интера и еврокубков в целом.
36-летний армянский полузащитник итальянской команды Генрих Мхитарян может стать первым игроком в истории еврокубков, который будет победителем всех трех главных турниров.
В активе Мхитаряна уже есть победы в Лиге Европы и Лиге Конференций.
В сезоне 2016/2017 армянин вместе с Манчестер Юнайтед победил в Лиге Европы, а в сезоне 2021/22 – с Ромой в Лиге Конференций.
Напомним, что до Интера Генрих Мхитарян выступал за команды Пюник, Металлург (Донецк), Шахтер (Донецк), Боруссия (Дортмунд), Манчестер Юнайтед, Арсенал и Рома.
Henrikh Mkhitaryan could complete unique UEFA treble 🧐#UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 16, 2025
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