31 мая в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся ПСЖ и Интер.

Этот матч может стать уникальным для одного игрока Интера и еврокубков в целом.

36-летний армянский полузащитник итальянской команды Генрих Мхитарян может стать первым игроком в истории еврокубков, который будет победителем всех трех главных турниров.

В активе Мхитаряна уже есть победы в Лиге Европы и Лиге Конференций.

В сезоне 2016/2017 армянин вместе с Манчестер Юнайтед победил в Лиге Европы, а в сезоне 2021/22 – с Ромой в Лиге Конференций.

Напомним, что до Интера Генрих Мхитарян выступал за команды Пюник, Металлург (Донецк), Шахтер (Донецк), Боруссия (Дортмунд), Манчестер Юнайтед, Арсенал и Рома.