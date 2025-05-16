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  4. Рубен АМОРИМ: «Маленькие детали имеют значение»
Англия
16 мая 2025, 19:49 |
137
1

Рубен АМОРИМ: «Маленькие детали имеют значение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от игры с «Челси»

16 мая 2025, 19:49 |
137
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Рубен АМОРИМ: «Маленькие детали имеют значение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ против лондонского «Челси».

– Очевидно, что финал Лиги Европы является приоритетом, но между ними у вас есть игра против «Челси» в пятницу. Как игра в пятницу поможет вам в подготовке?

– Лучший способ – это настроиться на игру так, как мы должны настроиться на игру. Мы должны играть, мы должны добывать очки в АПЛ. Мы говорили об этом после «Вест Хэма». Нам нужно совершенствоваться в том, как мы противостоим конкурентам, оставаться сосредоточенными в каждом моменте игры, потому что, опять же, против «Вест Хэма» у нас были моменты, чтобы забить. При первой же возможности «Вест Хэм» забил один гол. Итак, эти маленькие детали имеют значение. Единственный способ, который я знаю, как подготовиться к финалу – мы должны играть так же, как будем играть в финале.

У нас есть время на восстановление. Лучшее для подготовки к финалу – это сыграть игру против «Челси». Игроки должны понимать, что если вы играете или не играете против «Челси», это ничего не значит для финала, вот что важно. Я просто готовлюсь к игре с «Челси», это мой фокус. Мы хотим победить.

– Насколько ваш стартовый состав против «Челси» будет близок к тому, каким он будет в финале?

– Как я уже сказал вам, я не знаю. Я знаю стартовый состав, который выпущу против «Челси», а дальше увижу. Даже то, как мы сыграем там, против «Челси», я увижу, и это будет важно для следующего матча.

– Есть ли у вас опасения, что игроки не будут настолько сосредоточены на «Челси», когда финал не за горами? А также, в частности, что они могут быть обеспокоены получением травм?

– Нам нужно играть, и им нужно играть. Это самое главное. Тогда мы будем действовать так же. Если есть игрок, который может получить травму и не восстановится к этой игре, и это поставит под угрозу его участие в финале, он не будет играть. Но если это не такая ситуация, у нас будет много времени на восстановление. И мы не можем провести 8 дней, 9 дней без матчей. Это плохо для финала, поэтому я думаю, что они будут готовы к игре.

– Есть ли кто-то, кто имеет определенные повреждения или ограничения?

– Речь идет не только о финале, конечно, я хочу, чтобы каждый игрок был в форме. У Лени Йоро была проблема с ногой в предсезонье, поэтому я был очень обеспокоен составом, тем, как мы строим команду. Это было моим самым большим беспокойством. А остальное? Мы будем готовы к финалу, несмотря ни на что.

– Когда вы заменили Йоро, вы сразу сняли с игры и Люка Шоу. Это было чем-то вроде перестраховки?

– Да, это было так. Было понятно, что мы не можем рисковать с несколькими игроками. Это было для того, чтобы спасти его, особенно на такой позиции».

– Это много говорит о том, что вы думаете о Люке Шоу...

– Нет, это история наших травм. Мы должны удачно распределять минуты, как в ситуации с Мейсоном Маунтом. Мейсон Маунт готов, но мы стараемся подготовить этих ребят немного дольше, чтобы они могли справиться. Тогда, в будущем, с ними все будет в порядке.

– Считаете ли вы, что игра в АПЛ близка к тому, чтобы быть лучше?

– Трудно говорить об этом, не выглядя сумасшедшим, но если вы посмотрите на xG (ожидаемые голы – прим.), например, в последних играх, то у нас их больше. Вы видите, в игре с «Вулвз» мы были так близко к голу, а они забили после стандартов. В игре против «Вест Хэма» в прошлое воскресенье они впервые достигли наших ворот и забили, а у нас было много моментов без голов. Особенно во втором тайме. Так что я могу это понять, справиться с этим, но сейчас об этом трудно говорить. Давайте сосредоточимся на том, чтобы хорошо закончить сезон, а потом будем готовиться к будущему.

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится 16 мая в 22:15 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Saar
Це він про свою зарплату і премію!?🤣🤣 бо на МЮ йому пох!
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