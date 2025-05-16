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  4. Энцо МАРЕСКА: «Не только Палмер заслужил играть в Лиге чемпионов»
Англия
16 мая 2025, 19:05 |
61
0

Энцо МАРЕСКА: «Не только Палмер заслужил играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед»

16 мая 2025, 19:05 |
61
0
Энцо МАРЕСКА: «Не только Палмер заслужил играть в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед»:

«Палмер? Наверное, вы считаете игрока важным, если он способен забивать или ассистировать, но, например, в матче с «Ливерпулем», конечно, он забил с пенальти на последней минуте, но его игра была лучшей во всех аспектах: самоотдача, желание, помощь партнерам... Мы довольны такой игрой Коула. Если он еще и будет забивать и ассистировать, мы будем еще более счастливыми. Коул стремится быть важным игроком в последних матчах сезона.

Но Коул – не единственный, кто заслуживает играть в Лиге чемпионов. Мойсес Кайседо также игрок, который заслуживает Лигу чемпионов, а также Энцо Фернандес и Леви Колвилл. Это причина, почему мы идем в зоне ЛЧ. Потому что у нас есть много игроков, которые по своему статусу заслуживают играть в Лиге чемпионов.

Все игроки должны повысить свой уровень. У нас есть разные игроки, которые могут взять на себя ответственность в этих играх. Дело не только в Коуле, я не согласен с тем, чтобы полагаться на Коула во всем. У нас есть больше игроков, которые прогрессировали в этом сезоне с точки зрения лидерства. Мы уже упоминали Кайседо, Фернандеса, Колвилла. Еще есть Рис Джеймс – наш капитан. Все они должны сделать шаг вперед.

Тактика важна, но есть некоторые игры, где другие аспекты также важны: игроки берут на себя ответственность и демонстрируют желание привести этот клуб туда, где он должен быть».

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится 16 мая в 22:15 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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