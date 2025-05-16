Клуб с украинцем в составе заинтересовался Судаковым. Личная рекомендация

Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинский полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает португальское издание glorioso1904.

По информации источника, обратить внимание на 22-летнего футболиста «орлам» посоветовал украинский вратарь Анатолий Трубин, который как раз защищает ворота «Бенфики». Вместе с Судаковым Трубин играл в «Шахтере», а сейчас оба игрока выступают за национальную сборную Украины.

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуется «Порту».