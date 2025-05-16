Клуб с украинцем в составе заинтересовался Судаковым. Личная рекомендация
Анатолий Трубин посоветовал «Бенфике» обратить внимание на хавбека «Шахтера»
Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинский полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает португальское издание glorioso1904.
По информации источника, обратить внимание на 22-летнего футболиста «орлам» посоветовал украинский вратарь Анатолий Трубин, который как раз защищает ворота «Бенфики». Вместе с Судаковым Трубин играл в «Шахтере», а сейчас оба игрока выступают за национальную сборную Украины.
В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуется «Порту».
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