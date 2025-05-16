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  4. Клуб с украинцем в составе заинтересовался Судаковым. Личная рекомендация
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 18:51 |
1084
1

Клуб с украинцем в составе заинтересовался Судаковым. Личная рекомендация

Анатолий Трубин посоветовал «Бенфике» обратить внимание на хавбека «Шахтера»

16 мая 2025, 18:51 |
1084
1
Клуб с украинцем в составе заинтересовался Судаковым. Личная рекомендация
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинский полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым, сообщает португальское издание glorioso1904.

По информации источника, обратить внимание на 22-летнего футболиста «орлам» посоветовал украинский вратарь Анатолий Трубин, который как раз защищает ворота «Бенфики». Вместе с Судаковым Трубин играл в «Шахтере», а сейчас оба игрока выступают за национальную сборную Украины.

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуется «Порту».

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Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник
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Павло
Стоп,а як же Наполі???
"Охрана, отмєна", чі шо? 
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