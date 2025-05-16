Неймар определился со своим будущим. Решение может удивить

Бразильский вингер Неймар продлит контракт с «Сантосом», сообщает издание TNT Sports Brasil.

Нынешнее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до лета 2025 года. По информации источника, оно будет продлено еще на 1 год.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Последний раз на поле бразилец выходил 17 апреля, после чего получил очередную травму. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону».