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Бразилия
16 мая 2025, 19:19 |
192
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Неймар определился со своим будущим. Решение может удивить

Ожидается, что вингер продлит контракт с «Сантосом» еще на год

16 мая 2025, 19:19 |
192
0
Неймар определился со своим будущим. Решение может удивить
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар продлит контракт с «Сантосом», сообщает издание TNT Sports Brasil.

Нынешнее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до лета 2025 года. По информации источника, оно будет продлено еще на 1 год.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Последний раз на поле бразилец выходил 17 апреля, после чего получил очередную травму. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону».

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: TNT Sports
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