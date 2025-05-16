Фанов Черноморца поразила цена билетов на матч с Динамо. Клуб ответил

Клуб УПЛ Черноморец недавно объявил, что получил разрешение проводить домашние матчи УПЛ с ограниченным количеством болельщиков, а первой игрой с фанами станет противостояние с Динамо.

Однако болельщиков неприятно удивила цена на билеты – 500 гривен. Одесский клуб объяснил свою позицию.

«У многих любителей футбола возник вопрос: почему стоимость тикета составила 500 гривен? Когда ФК Черноморец работал над ценообразованием, то принял во внимание несколько важных факторов. Мы понимали безумный спрос на первую за 3,5 года игру на стадионе в присутствии болельщиков. Ценители футбола соскучились по эмоциям на трибунах, по атмосфере настоящего праздника спорта.

Мы также понимали, что сможем принять гораздо меньше зрителей, чем это было в мирное время. Потому и сразу предупредили потенциальных покупателей: количество билетов ограничено! Еще один немаловажный фактор – статус соперника моряков в предпоследней игре сезона. Динамо – многолетний принципиальный соперник одесситов, одна из сильнейших команд восточной Европы, фаворит в борьбе за золотые медали.

И еще один немаловажный момент. Устанавливая такую ​​цену на билет, мы надеялись, что она станет стоп-краном для спекулянтов, перекупщиков и тому подобных королей черного рынка. Но, к большому сожалению, полностью предотвратить деятельность откровенных мошенников не удалось. На разных сервисах видим уже продажу билетов стоимостью в 4-5 раз выше номинала. В этой связи предостерегаем болельщиков: клуб не может гарантировать допуск на стадион зрителей, купивших билеты с рук или на сервисах, не имеющих официальных полномочий продажи билетов», – сообщил клуб.

Матч состоится 18 мая.