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  4. Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 22:55 |
2238
16

Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»

Бывший главный тренер киевлян высказался об Андрее Ярмоленко

16 мая 2025, 22:55 |
2238
16
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нынешнем вингере столичного клуба Андрее Ярмоленко:

«Андрей – ведущий футболист. Он уже вместо Шовковского подсказывает игрокам на линии во время игры. Опытный игрок. На 90 минут его не хватает, но это классный футболист, который хорошо работает с мячом, делает передачи, руководит игрой во время матча. Посмотрим, закончит он или еще продолжит играть. Всему приходит конец, рано или поздно...»

Ранее Артем Милевский назвал Андрея Ярмоленко лучшим игроком финала Кубка Украины 2024/25.

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Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: 1927.kiev.ua
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Комментарии 16
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sahka1981
Пепка вже став, як дмитрик квантум))))
Тільки ще рашиську символіку використовує, дурбецело...
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0
Шовковского в Спартак
приготовицца, дырявые. Летом забираем Шовковского в Спартак! Об этом уже знают все
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0
FunnyCat_____
Апепку обоссали 
Никогда такого не было и вот опять (с)
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0
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apepa
Слета Ярмоленко главный. Шавковский в рамках программы обьединенного чемпионата отправляецца в белокаменную тренировать местный спартак. Медведчук и суркисы уже всё порешали..
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-8
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