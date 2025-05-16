Украина. Премьер лига16 мая 2025, 22:55 |
2238
16
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Бывший главный тренер киевлян высказался об Андрее Ярмоленко
16 мая 2025, 22:55 |
2238
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нынешнем вингере столичного клуба Андрее Ярмоленко:
«Андрей – ведущий футболист. Он уже вместо Шовковского подсказывает игрокам на линии во время игры. Опытный игрок. На 90 минут его не хватает, но это классный футболист, который хорошо работает с мячом, делает передачи, руководит игрой во время матча. Посмотрим, закончит он или еще продолжит играть. Всему приходит конец, рано или поздно...»
Ранее Артем Милевский назвал Андрея Ярмоленко лучшим игроком финала Кубка Украины 2024/25.
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Тільки ще рашиську символіку використовує, дурбецело...
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