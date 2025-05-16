Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента

В «Роме» определились с будущим украинского форварда Артема Довбика, сообщает Gazzetta dello Sport.

Несмотря на неплохую результативность в римском клубе остались не очень довольны игрой 27-летнего нападающего в текущем сезоне. Поэтому в «Роме» не относят его к игрокам, которые не продаются.

Отмечается, что «волки» будут готовы отпустить Артема в другой клуб, если получат хорошее предложение по нему. Уже сейчас интерес к украинцу проявляют «Жирона», из которой тот и перешел в «Рому», и «Бетис».

Ранее в Италии рассказали, что нужно делать с Довбиком.