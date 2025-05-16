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  4. Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Италия
16 мая 2025, 18:14 |
2121
7

Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента

Украинский форвард может вернуться в Испанию

16 мая 2025, 18:14 |
2121
7
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В «Роме» определились с будущим украинского форварда Артема Довбика, сообщает Gazzetta dello Sport.

Несмотря на неплохую результативность в римском клубе остались не очень довольны игрой 27-летнего нападающего в текущем сезоне. Поэтому в «Роме» не относят его к игрокам, которые не продаются.

Отмечается, что «волки» будут готовы отпустить Артема в другой клуб, если получат хорошее предложение по нему. Уже сейчас интерес к украинцу проявляют «Жирона», из которой тот и перешел в «Рому», и «Бетис».

Ранее в Италии рассказали, что нужно делать с Довбиком.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A Жирона Бетис трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 7
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Первый Среди Равных
"Визначилася" - це коли погоджено трансфер або офіційно виставлено гравця на трансфер!! Або навпаки заявлено що Довбик залишається в клубі і розглядається як основний ЦФ на наступний сезон!!! 
А коли "може продадуть - може не продадуть, може цим продадуть, може продадуть, але не цим" - то це НЕ ВИЗНАЧИЛАСЯ! 
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+2
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Alex
Он даже в ЧУ не потянет. Ему нужна команда которая много атакует и делает навесы 
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0
Обсервер Влад
В Полісся буде в самий раз
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0
apepa
Конечно же в Жирону. Еврейский мальчик Цыганков уже сильно соскучился по тебе Артём!
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0
Lulinnha
Можн в Жирону. Можно в Бетис.
Главное чтобы не в Райо 
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-1
Старший Лейтенант
Товарищщ Полковник, Пума уже разыщена и будет доставлена в ваш кабинет
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-1
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