Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Украинский форвард может вернуться в Испанию
В «Роме» определились с будущим украинского форварда Артема Довбика, сообщает Gazzetta dello Sport.
Несмотря на неплохую результативность в римском клубе остались не очень довольны игрой 27-летнего нападающего в текущем сезоне. Поэтому в «Роме» не относят его к игрокам, которые не продаются.
Отмечается, что «волки» будут готовы отпустить Артема в другой клуб, если получат хорошее предложение по нему. Уже сейчас интерес к украинцу проявляют «Жирона», из которой тот и перешел в «Рому», и «Бетис».
Ранее в Италии рассказали, что нужно делать с Довбиком.
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Главное чтобы не в Райо