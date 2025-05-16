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  4. Португальский тренер Валенте: «Судаков похож на Бернарду Силву и Феликса»
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 18:10 |
339
1

Португальский тренер Валенте: «Судаков похож на Бернарду Силву и Феликса»

Бывший сотрудник Шахтера оценил своего экспидопечного

16 мая 2025, 18:10 |
339
1
Португальский тренер Валенте: «Судаков похож на Бернарду Силву и Феликса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальский тренер Фернанду Валенте поделился мыслями относительно полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, с которым он работал в молодежной команде «горняков».

«Он очень похож на Бернарду Силву и Жоау Фелиша. Но при всем уважении к величию «Порту» я считаю, что Судаков перейдет в другой клуб и переедет в другую страну, потому что его качества и ценность, которые должны быть заложены в соглашение, не будут доступны ни одному из португальских клубов», – сказал Валенте в интервью Record.

В текущем сезоне Судаков сыграл 36 матчей в составе «Шахтера», в которых отметился 13 голами и 6 ассистами. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 32 млн евро.

Сообщалось, что «Порту» сделает предложение по трансферу Судакова.

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Георгий Судаков Жоау Феликс Бернарду Силва Фернандо Валенте Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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MaximusOne
На Фелікса він не похожий зовсім, його можна порівнювати з Пірло, Снейдером, Ковачичом.
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