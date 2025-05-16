В финале Кубка Чехии врач Спарты вырубил с одного удара игрока Сигмы
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В финале Кубка Чехии встречались «Сигма Оломоуц» и «Спарта» из Праги.
Этот матч завершился сенсационной победой команды из Оломоуца - 3:1.
Не прошел без внимания забавный эпизод, в котором врач «Спарты» пытался пощечиной успокоить игрока «Сигмы» Яна Краля.
Последний упал на газон так, будто получил удар от самого Александра Усика.
Кстати, «Сигма» уже в первом тайме финального матча выигрывала со счетом 3:0.
В итоге игроки «Спарты» решились лишь на гол с пенальти во втором тайме.
Кубок Чехии. Финал
Сигма Оломоуц – Спарта Прага – 3:1
Голы: Зован, 4, 45, Микуленко, 45+3 – Ррахмани, 61 (пен.)
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