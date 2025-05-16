Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Карпаты
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 20:20 |
112
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Карпаты

Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится 17 мая в 13:00

16 мая 2025, 20:20 |
112
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Карпаты
УПЛ

В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

По теме:
Колос - Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Мог только вообразить». Ашур развернуто попрощался с Полесьем
Металлист 1925 – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Карпаты Львов Колос Ковалевка Колос - Карпаты
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Теннис | 16 мая 2025, 01:20 4
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима

Коко в сложном поединке вырвала победу в трех сетах и поборется за трофей тысячника

Астон Вилла – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 16 мая 2025, 20:28 1
Астон Вилла – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 мая в 21:30 по Киеву

Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Футбол | 16.05.2025, 18:14
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 19
Футбол
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
14.05.2025, 21:17 368
Футбол
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
15.05.2025, 11:22
Футбол
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем