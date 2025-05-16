В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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