Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Карпаты
Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится 17 мая в 13:00
В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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