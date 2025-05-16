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  4. Украинский легионер в MLS: «Ехал в Болонью, а оказался в Монреале»
Major League Soccer
16 мая 2025, 16:59 |
359
0

Украинский легионер в MLS: «Ехал в Болонью, а оказался в Монреале»

Геннадий Синчук рассказал, как оказался в Канаде

16 мая 2025, 16:59 |
359
0
Украинский легионер в MLS: «Ехал в Болонью, а оказался в Монреале»
Клуб де Фут Монреаль

18-летний украинский форвард канадского «Монреаля» Геннадий Синчук рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в европейском клубе.

– Ты сначала ехал в Италию, да?

– Да, мне сказали, что еду в Болонью, но сначала – в Монреаль.

– Было ли ощущение любопытства перед переездом в Канаду, несмотря на осознание сложностей?

– Я понимал, что это будет непросто, потому что другая страна, другой континент. Осознавал, как это будет сложно, но интерес был. Мне только 18, и переезжать на другой континент – это, конечно, вызывает волнение.

– Рассматриваешь возможность закрепиться в Европе после сезона в МЛС?

– Да. Я очень хочу остаться в Европе. Но мне еще надо много работать, прибавить, войти в форму. Это тот уровень, который я хочу почувствовать - «понюхать» европейского футбола.

– Что именно еще нужно подтянуть, чтобы играть на уровне Серии А?

- Очень важно набрать физическую форму. Здесь в Канаде - очень физический футбол, а в Европе еще больший акцент на этом. Но это приходит со временем, с каждой новой игрой, с опытом. Поэтому нужно играть.

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Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Геннадий Синчук Болонья Серия A
Александр Сильченко Источник: Украинский футбол
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