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Англия
16 мая 2025, 17:52 | Обновлено 16 мая 2025, 18:04
1289
2

Эвертон готовится прощаться с игроками. Что будет с контрактом Миколенко?

Целая группа игроков становится свободными агентами

16 мая 2025, 17:52 | Обновлено 16 мая 2025, 18:04
1289
2
Эвертон готовится прощаться с игроками. Что будет с контрактом Миколенко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Наставник Эвертона Дэвид Мойес подтвердил, что команду по итогам сезона могут покинуть минимум пять игроков, чьи контракты завершаются 30 июня.

Клуб, скорее всего, попрощается с Эшли Янгом, Абдулайе Дюкуре, Идрисса Гуйе, Майклом Кином и Домиником Калвертом-Льюином.

«У нас есть футболисты, чьи контракты подходят к концу. Эвертон сделает официальное объявление перед последним туром АПЛ», – сказал Мойес.

Известно, что владельцы клуба летом планируют перестройку команды, которая с сезона 2025/26 переедет на новый стадион.

Все еще нет информации о планах Эвертона на Виталия Миколенко, чей договор истекает летом 2026 года. Еще в прошлом году сообщалось о переговорах между сторонами, но новой информации пока нет.

В нынешнем сезоне украинец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 35 матчах.

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Дэвид Мойес Эвертон трансферы трансферы АПЛ Виталий Миколенко
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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Lulinnha
Дукуре оставить нужно. Один из лучших в пользу на атаку был в этом сезоне. Хотя он больше восьмерка чем чем заточенный на атаку ассистент. Форвард нужен новый. Варианты есть. А то практически без форварда провели сезон. 
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Gargantua81
Гуйе и Дюкуре староваты, Льюин потерял место в основе. А Майкл Кин просто слабый защитник. Янг и говорить нечего.
Из этих разве что Дюкуре мог бы еще попылить и быть полезен.
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