Эвертон готовится прощаться с игроками. Что будет с контрактом Миколенко?
Целая группа игроков становится свободными агентами
Наставник Эвертона Дэвид Мойес подтвердил, что команду по итогам сезона могут покинуть минимум пять игроков, чьи контракты завершаются 30 июня.
Клуб, скорее всего, попрощается с Эшли Янгом, Абдулайе Дюкуре, Идрисса Гуйе, Майклом Кином и Домиником Калвертом-Льюином.
«У нас есть футболисты, чьи контракты подходят к концу. Эвертон сделает официальное объявление перед последним туром АПЛ», – сказал Мойес.
Известно, что владельцы клуба летом планируют перестройку команды, которая с сезона 2025/26 переедет на новый стадион.
Все еще нет информации о планах Эвертона на Виталия Миколенко, чей договор истекает летом 2026 года. Еще в прошлом году сообщалось о переговорах между сторонами, но новой информации пока нет.
В нынешнем сезоне украинец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
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