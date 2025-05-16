Эвертон готовится прощаться с игроками. Что будет с контрактом Миколенко?

Наставник Эвертона Дэвид Мойес подтвердил, что команду по итогам сезона могут покинуть минимум пять игроков, чьи контракты завершаются 30 июня.

Клуб, скорее всего, попрощается с Эшли Янгом, Абдулайе Дюкуре, Идрисса Гуйе, Майклом Кином и Домиником Калвертом-Льюином.

«У нас есть футболисты, чьи контракты подходят к концу. Эвертон сделает официальное объявление перед последним туром АПЛ», – сказал Мойес.

Известно, что владельцы клуба летом планируют перестройку команды, которая с сезона 2025/26 переедет на новый стадион.

Все еще нет информации о планах Эвертона на Виталия Миколенко, чей договор истекает летом 2026 года. Еще в прошлом году сообщалось о переговорах между сторонами, но новой информации пока нет.

В нынешнем сезоне украинец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 35 матчах.