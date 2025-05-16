Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Задача выполнена. Жирона определилась с тренером на новый сезон
Испания
16 мая 2025, 16:10 | Обновлено 16 мая 2025, 16:20
519
0

Задача выполнена. Жирона определилась с тренером на новый сезон

Мичел сохранит свою должность в команде

16 мая 2025, 16:10 | Обновлено 16 мая 2025, 16:20
519
0
Задача выполнена. Жирона определилась с тренером на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В руководстве Жироны подтвердили, что наставник Мичел продолжит работу с командой в новом сезоне. Сообщается, что у тренера будет минимум еще один год с командой.

По итогам тура Ла Лиги команда официально гарантировала себе место в элите на новый сезон.

«Это был сложный сезон. Но Мичел – лучший тренер из тех, которые могли быть у нас. Будем надеяться, что он останется с командой еще на много сезонов».

«Мичел не только замечательный тренер, но и прекрасный человек», – сказал президент клуба Дельфи Хели.

По теме:
Это было случайно. В полиции Барселоны сообщили подробности ДТП с фанатами
ВИДЕО Чемпионские развлечения. Игроки Барсы разъезжали ночью на велосипедах
Валенсия готова подать иск в суд на Netflix из-за фильма о Винисиусе
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
Футбол | 15 мая 2025, 19:51 4
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко

Капитан Арсенала признался, что боится застрять с украинцем в лифте

Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Футбол | 16 мая 2025, 15:23 1
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу

После консультаций президент Полесья принял решение разорвать контракт с коучем

Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Футбол | 16.05.2025, 09:10
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф
Война | 16.05.2025, 15:49
Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф
Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 6
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 6
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
15.05.2025, 00:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем