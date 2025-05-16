Задача выполнена. Жирона определилась с тренером на новый сезон
Мичел сохранит свою должность в команде
В руководстве Жироны подтвердили, что наставник Мичел продолжит работу с командой в новом сезоне. Сообщается, что у тренера будет минимум еще один год с командой.
По итогам тура Ла Лиги команда официально гарантировала себе место в элите на новый сезон.
«Это был сложный сезон. Но Мичел – лучший тренер из тех, которые могли быть у нас. Будем надеяться, что он останется с командой еще на много сезонов».
«Мичел не только замечательный тренер, но и прекрасный человек», – сказал президент клуба Дельфи Хели.
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