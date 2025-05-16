Украина. Премьер лига16 мая 2025, 16:46 |
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Он покинет команду. Назван лучший вратарь УПЛ по «сухим» матчам
Ермакова уже не догонят
16 мая 2025, 16:46 |
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УПЛ назвала лучшего вратаря сезона по количеству матчей без пропущенных голов. В текущем чемпионате первое место по данному показателю займет кипер Александрии Георгий Ермаков.
У вратаря 14 сухих матчей за два тура до конца сезона. У ближайшего преследователя, Дмитрия Ризныка из Шахтера, 11 встреч без пропущенных мячей.
Третьей место с 11 матчами занимает Иван Пахолюк из Колоса.
Известно, что Ермаков по итогам сезона перейдет в Маккаби Хайфа, откуда был арендован Александрии.
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