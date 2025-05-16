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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 16:46 |
1243
1

Он покинет команду. Назван лучший вратарь УПЛ по «сухим» матчам

Ермакова уже не догонят

16 мая 2025, 16:46 |
1243
1
Он покинет команду. Назван лучший вратарь УПЛ по «сухим» матчам
ФК Александрия. Георгий Ермаков

УПЛ назвала лучшего вратаря сезона по количеству матчей без пропущенных голов. В текущем чемпионате первое место по данному показателю займет кипер Александрии Георгий Ермаков.

У вратаря 14 сухих матчей за два тура до конца сезона. У ближайшего преследователя, Дмитрия Ризныка из Шахтера, 11 встреч без пропущенных мячей.

Третьей место с 11 матчами занимает Иван Пахолюк из Колоса.

Известно, что Ермаков по итогам сезона перейдет в Маккаби Хайфа, откуда был арендован Александрии.

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Георгий Ермаков Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Ризнык Иван Пахолюк
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Falko
У сухарях за матч найкращий - Нещерет )
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