Он покинет команду. Назван лучший вратарь УПЛ по «сухим» матчам

УПЛ назвала лучшего вратаря сезона по количеству матчей без пропущенных голов. В текущем чемпионате первое место по данному показателю займет кипер Александрии Георгий Ермаков.

У вратаря 14 сухих матчей за два тура до конца сезона. У ближайшего преследователя, Дмитрия Ризныка из Шахтера, 11 встреч без пропущенных мячей.

Третьей место с 11 матчами занимает Иван Пахолюк из Колоса.

Известно, что Ермаков по итогам сезона перейдет в Маккаби Хайфа, откуда был арендован Александрии.