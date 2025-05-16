Рома планирует вернуть форварда, который провел шесть сезонов в Риме

Итальянская «Рома» планирует усилить линию атаки во время летнего трансферного окна – римский клуб нацелился на 39-летнего форварда Эдина Джеко.

Руководство итальянского клуба хочет увеличить конкуренцию среди форвардов, поэтому рассматривает вариант возвращения боснийца в итальянскую Серию А. С июля 2023 года Эдин выступает в составе турецкого «Фенербахче».

Стоит отметить, что Джеко хорошо знаком римским болельщикам, так как провел в составе «Ромы» шесть сезонов – с 2015 по 2021 год. После этого футболист два года играл за «Интер», откуда и перебрался в Турцию.

В нынешнем сезоне форвард провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт Джеко истекает после завершения кампании 2024/25, поэтому к «Роме» он может присоединиться на правах свободного агента.