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  4. Рома планирует вернуть форварда, который провел шесть сезонов в Риме
Италия
16 мая 2025, 15:22 |
784
3

Рома планирует вернуть форварда, который провел шесть сезонов в Риме

Контракт 39-летнего Эдина Джеко истекает после завершения нынешнего сезона

16 мая 2025, 15:22 |
784
3
Рома планирует вернуть форварда, который провел шесть сезонов в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Итальянская «Рома» планирует усилить линию атаки во время летнего трансферного окна – римский клуб нацелился на 39-летнего форварда Эдина Джеко.

Руководство итальянского клуба хочет увеличить конкуренцию среди форвардов, поэтому рассматривает вариант возвращения боснийца в итальянскую Серию А. С июля 2023 года Эдин выступает в составе турецкого «Фенербахче».

Стоит отметить, что Джеко хорошо знаком римским болельщикам, так как провел в составе «Ромы» шесть сезонов – с 2015 по 2021 год. После этого футболист два года играл за «Интер», откуда и перебрался в Турцию.

В нынешнем сезоне форвард провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт Джеко истекает после завершения кампании 2024/25, поэтому к «Роме» он может присоединиться на правах свободного агента.

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Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Первый Среди Равных
в 40 років кращий за Довбика
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+1
Обсервер Влад
Замість Довбика - цілком виправдане рішення
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0
Victor673256ua
Як гравець ротації можливо... Рома може пройти у єврокубки, тож матчів буде багато
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0
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