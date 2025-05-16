20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе
Катерина Лазаренко переиграла в двух сетах Викторию Милованову
Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) вышла в полуфинал хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.
20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в четвертьфинале переиграла в двух сетах Викторию Милованову (WTA 1018). Во втором сете Катерина повесила «нейтралке» баранку.
Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. Это была их первая очная встреча.
ITF W15 Монастир. Грунт. Четвертьфинал
Катерина Лазаренко(Украина) [7] – Виктория Милованова – 6:4, 6:0
В полуфинале украинская теннисистка сыграет с шестой сеяной Патрицией Паукстите (Литва, WTA 718).
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