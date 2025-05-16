Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе
ITF
16 мая 2025, 15:24 | Обновлено 16 мая 2025, 20:04
1240
9

20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе

Катерина Лазаренко переиграла в двух сетах Викторию Милованову

16 мая 2025, 15:24 | Обновлено 16 мая 2025, 20:04
1240
9
20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе
ФТУ. Катерина Лазаренко

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 847) вышла в полуфинал хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.

20-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, в четвертьфинале переиграла в двух сетах Викторию Милованову (WTA 1018). Во втором сете Катерина повесила «нейтралке» баранку.

Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. Это была их первая очная встреча.

ITF W15 Монастир. Грунт. Четвертьфинал

Катерина Лазаренко(Украина) [7] – Виктория Милованова – 6:4, 6:0

В полуфинале украинская теннисистка сыграет с шестой сеяной Патрицией Паукстите (Литва, WTA 718).

По теме:
Украинская теннисистка получила первый номер посева на турнире ITF W75
Украинка впервые провела финальный матч на профессиональном уровне
У теннисиста, перенесшего инсульт на корте, нашли опухоль головного мозга
ITF Монастир Катерина Лазаренко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 16 мая 2025, 11:11 0
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме

Помимо Элины, Украину в столице Италии представили еще пять теннисисток

Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Теннис | 16 мая 2025, 01:20 4
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима

Коко в сложном поединке вырвала победу в трех сетах и поборется за трофей тысячника

Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф
Война | 16.05.2025, 15:49
Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф
Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Футбол | 16.05.2025, 03:11
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
Теннис | 16.05.2025, 12:45
ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
І тут бублик для кацапки, ну що ж ти поробиш?!)))) Молодець, Катя!
Ответить
+3
Sashamar
Ой, лишенько! Оце подія! На щотижневій першості молодших класів двадцятирічна 847 ракетка світу повісила бублика вісімнадцятирічній 1018 ракетці. Та ми їхні прізвища за хвилину забудемо.
Хочете дійсно добру новину? В Римі відбувся повтор олімпійського фіналу. Еррані з Паоліні остаточно відправили Чебурашок додому (нагадую: Андрєєва і Шнайдер на рівні їхньої госдури визнані невідомими науці звірями за те, що виступали в Парижі без прапора). Ось де свято.
Ответить
+1
Muskrat2
Я вже й забув про неї. В юніорах була не така сильна як Соболєва, але перспективний зріст під два метри.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Світоліна і Костюк в 20 років були вже в топ 100 якщо не топ 50 !
Ответить
-3
Обсервер Влад
ТОП новина
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 8
Футбол
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 7
Футбол
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 7
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
14.05.2025, 22:37 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем