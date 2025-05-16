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  4. Трое под угрозой. Защитник Динамо дисквалифицирован на матч с Черноморцем
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 15:01 |
1781
0

Трое под угрозой. Защитник Динамо дисквалифицирован на матч с Черноморцем

Владислав Дубинчак не поможет команде 18 мая в Одессе

16 мая 2025, 15:01 |
1781
0
Трое под угрозой. Защитник Динамо дисквалифицирован на матч с Черноморцем
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Перед этой игрой в составе «Динамо» один дисквалифицированный игрок – левый защитник Владислав Дубинчак, получивший четвертое предупреждение в сезоне в матче прошедшего тура с «Полесьем» (0:0).

По три предупреждения остаются у Константина Вивчаренко, Владислава Кабаева и Андрея Ярмоленко, которые рискуют пропустить игру последнего тура в случае получения желтой карточки в Одессе.

В составе «Черноморца» перед поединком с «Динамо» нет ни одного дисквалифицированного игрока. На грани дисквалификации находятся сразу семь – Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Джарджу Мозес, Артем Габелок, Эмиль Мустафаев, Денис Янаков и Кирилл Попов. Все они имеют три предупреждения в сезоне.

На данный момент подопечные Шовковского лидируют в чемпионате, набрав 68 баллов. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 21 зачетный пункт.

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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