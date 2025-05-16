Украинец сыграет в полуфинале турнира ITF в Боснии и Герцеговине
Вячеслав Белинский переиграл в двух сетах Тилена Ковача
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) вышел в полуфинал грунтового турнира ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.
21-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Тилена Ковача (ATP 1851) из Словении.
Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.
ITF M15 Приедор. Грунт. Четвертьфинал
Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Тилен Ковач (Словения) – 6:3, 6:1
Следующим соперником Вячеслава будет третий номер посева Душан Обрадович (Сербия, ATP 626).
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