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ITF
16 мая 2025, 14:54 | Обновлено 16 мая 2025, 15:37
279
0

Украинец сыграет в полуфинале турнира ITF в Боснии и Герцеговине

Вячеслав Белинский переиграл в двух сетах Тилена Ковача

16 мая 2025, 14:54 | Обновлено 16 мая 2025, 15:37
279
0
Украинец сыграет в полуфинале турнира ITF в Боснии и Герцеговине
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) вышел в полуфинал грунтового турнира ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.

21-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Тилена Ковача (ATP 1851) из Словении.

Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.

ITF M15 Приедор. Грунт. Четвертьфинал

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Тилен Ковач (Словения) – 6:3, 6:1

Следующим соперником Вячеслава будет третий номер посева Душан Обрадович (Сербия, ATP 626).

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